Andrei Nicolescu a anunțat unde va juca Dinamo toate meciurile de acasă până la finalul anului. „E hotărât!”

Dinamo se mută pe Arena Naţională. „Câinii” vor juca toate meciurile din 2025 pe cel mai mare stadion al ţării, acolo unde au mai disputat în actuala stagiune meciurile cu Dinamo şi UTA Arad.

Andrei Nicolescu a anunțat unde va juca Dinamo toate meciurile de acasă până la finalul anului

Andrei Nicolescu a dezvăluit că s-a decis ca Dinamo să se mute pe Arena Naţională, existând nişte probleme de „Arcul de Triumf”, inclusiv legate de sponsor:

„În acest moment, proiecţia este să jucăm toate meciurile pe Arena Naţională. Am discutat ca toate meciurile de acasă din acest an calendaristic să le jucăm pe Arena Naţională. Deci nu tot sezonul, anul calendaristic.

Trebuie să discutăm şi cu cei de la Arcul de Triumf, să vedem unde sunt problemele şi cum se pot ele remedia. Noi am spus că ne dorim ca jucătorii să se obişnuiască şi să joace pe un stadion mai mare.

„Un stadion ca Arena Naţională să devină o casă a noastră”

Am venit într-un moment în care s-au întâmplat nişte lucruri cu sponsorul arenei „Arcul de Triumf”, e o discuţie şi cu sponsorul nostru principal. Sunt chestii pe care trebuie să le înţelegem noi toţi şi cum putem trece peste ele.

Noi trebuie să ne ridicăm la pretenţiile suporterilor şi un stadion ca Arena Naţională să devină o casă a noastră. Asta se întâmplă prin rezultate şi uşor-uşor”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik