Andrei Nicolescu a clarificat situația lui Adrian Mazilu. Când se va alătura echipei

Adrian Mazilu, unul dintre cele mai discutate transferuri din această vară pentru Dinamo, se apropie de momentul mult așteptat al debutului său în tricoul „câinilor”. După o perioadă marcată de accidentări și recuperare dificilă, Andrei Nicolescu, reprezentantul conducerii dinamoviste, a clarificat recent calendarul revenirii atacantului.​

Mazilu, în vârstă de 20 de ani, a avut parte de intervenții chirurgicale la genunchi și un program de refacere adaptat nevoilor sale, inclusiv consolidarea masei musculare. Conform declarațiilor lui Nicolescu, jucătorul adus de la Brighton în această vară este așteptat să înceapă antrenamentele cu Dinamo în cel mult două săptămâni, fără restricții de ordin medical.

„Situația lui era destul de complicată, apropo de recuperare, pentru că avea un deficit și încă mai are.

Avea mici probleme la genunchi și încercăm să-l repunem în zona în care să poată să facă antrenament cu echipa la modul liber, să nu aibă restricții, jenă sau frici.

Estimăm că peste aproximativ două săptămâni va începe antrenamentele cu echipa. E nerăbdător! E un copil care e normal să fie nerăbdător, după ce nu a jucat atâta timp. În vară a făcut pregătirea completă cu echipa U23 a celor de la Brighton. A câștigat masă musculară două kilograme.

(n.r. Are un deficit de masă musculară între membre?) Da. Pentru că acolo a avut operațiile, corpul a compensat și a încercat să protejeze tot timpul piciorul accidentat.

(n.r. O să îl aveți disponibil din ianuarie?) Noi așa ne-am făcut prognoza, să facă un cantonament reușit cu echipa, iar din ianuarie să înceapă să fie cel pe care îl știm cu toții”, a declarat Andrei Nicolescu, conform Fanatik.

Dinamo mizează pe un cantonament complet pentru Mazilu, cu perspectiva ca jucătorul să atingă vârful de formă în prima parte a anului 2026.

Până acum, Mazilu a evoluat pentru Farul, Brighton și Vitesse, având 50 de meciuri și 9 goluri la nivel de club, precum și titlul de campion cu Farul în 2023. El nu a mai jucat de la partida Vitesse – NEC din aprilie 2024, însă staff-ul tehnic speră să îl aducă la potențialul maxim după perioada de recuperare.