Andrei Nicolescu a dat cărțile pe față. Ce a spus despre marile sale regrete: „Îmi reproșez asta! Îmi e greu să vorbesc!”

Andrei Nicolescu a vorbit recent despre activitatea sa la Dinamo. Oficialul „Câinilor” a povestit despre regretele sale.

Mai exact, administratorul special al formației din „Ștefan cel Mare” a numit câteva greșeli comise, de care îi pare rău acum. Iată ce a mărturisit.

„Îmi reproșez asta! Îmi e greu să vorbesc!”

„Îmi reproșez că sunt în situația asta, că lucrurile acestea s-au întâmplat și sub coordonarea mea. Îmi reproșez că atunci când am vrut să fac anumite lucruri am fost convins să nu le fac. Nu pot să garantez că acum era mai bine, dar era o chestiune suplimentară de a îmbunătăți lucrurile

Îmi e greu să vorbesc despre o nereușită pe acest subiect. Într-un mediu în care cumva toate forțele ar fi fost grupate în aceeași direcție, cu siguranță nu ne-am fi aflat în această situație și cu siguranță ar fi reușit să iasă în evidență o eventuală nereușită personală, o lipsă de acuratețe în decizie ar fi fost văzută imediat. Dar într-un spațiu de război, așa cum am fost noi, au fost foarte multe persoane care au vrut să-și adjudece anumite reușite pe persoană fizică, cu oameni care au decis că deși reprezintă acționariat, pot face ce vor ei, cum vor ei… Efectiv,a fost zonă de război. E greu să răspund la această întrebare. Dar probabil că am făcut greșeli”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru Play Sport.