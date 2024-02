Andrei Nicolescu a desființat arbitrajul de la partida cu Oțelul Galați: „Penalty venit așa de nicăieri! Nu se dă în niciun campionat!”

Dinamo a câștigat confortabil cu Oțelul Galați, după ce s-a impus cu scorul de 3-1. Victoria obținută l-a mulțumit pe Andrei Nicolescu, însă nu s-a putut abține să nu comenteze pe seama arbitrajului.

Administratorul special al echipei bucureștene consideră că lovitura de pedeapsă primită de oaspeți nu a fost acordată corect. Iată concluziile oficialului „Câinilor”.

„Penalty venit așa de nicăieri! Nu se dă în niciun campionat!”

„Per ansamblu mi s-a părut că am fost o echipă care a știut să acționeze la modul foarte dur și agresiv în care joacă Oțelul.

Am controlat partida și cred că fără acel penalty cu VAR nu ar fi avut nicio ocazie și nu s-ar fi apropiat de poartă, deci din punctul ăsta de vedere aveam un control.

Am fost un pic debusolați după acel penalty venit așa de nicăieri, dar cred că am fost echipa mult mai bună per total.

Dacă e fault e în afara careului. Dacă se decide cineva că poate acorda fault la o ținere reciprocă e oricum în afara careului. Nu am înțeles maniera de arbitraj. E un penalty care nu se dă în niciun campionat unde ne dorim noi să ajungem cu fotbalul. De-aia rămânem aici. La penalty-ul nostru dacă e fault e în careu. Aici e iar o discuție”, a declarat Andrei Nicolescu, conform celor de la Fanatik.