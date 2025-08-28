Andrei Nicolescu a dezvăluit noi detalii despre transferul lui Andrei Mazilu la Dinamo: ”A vorbit cu mister Kopic. Abia așteaptă să vină”

Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a declarat că Dinamo este pe punctul de a o înțelegere cu Brighton pentru serviciile lui Andrei Mazilu.

Oficialul a dezvăluit că mutarea va fi anunțată curând, iar suma totală ar depăși un milion de euro.

„Știu că e de interes. Încercăm să rezolvăm ultimele detalii și să închidem povestea asta. Era mai bine să lucrăm în liniște, dar asta e. E acum și presiunea fanilor, care au aflat. Încercăm să rezolvăm astăzi, poate cel târziu mâine. Mister Kopic a vorbit cu copilul. Îl dorește și abia așteaptă să vină. Mai avem câteva detalii de pus la punct în ceea ce privește zona contractuală cu Brighton, pentru finalizarea acordului de transfer.

Nu. Este o clauză în oglindă. Fiecare din cluburi își rezervă un procent. E foarte complicat. O să facem anunțul corespunzător. Ambele cluburi își vor rezerva procente în urma unui viitor transfer. Brighton va avea un drept de răscumpărare, dar și în cazul ăsta vom avea un procent pentru valoarea jucătorului pe care o va avea în viitor.

Este o sumă compusă din mai multe componente. Poate să fie mai mult de 500 de mii. Cu toate componentele, poate să ajungă suma totală mai sus de un milion de euro. E o investiție. E un proiect în care credem foarte mult. Suntem în aceeași paradigmă de a consolida clubul.

Asta vă spuneam. Feedback-ul e foarte pozitiv. A avut o discuție cu domnul Kopic. Sperăm să închidem detaliile astea și să putem să finalizăm. Sper să fie o lovitură. De imagine, cu siguranță este una. Pe noi ne interesa proiecția lui. Vrem să îl ajutăm să dezvolte calitate. E un acord de transfer definit. Contractul cu jucătorul va fi de 4-5 ani”, a declarat Nicolescu la Fanatik