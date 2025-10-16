Andrei Nicolescu a fost, în tinerețe, în probe la un club mare din Europa

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo a povestit un episod din adolescenţa sa, scurta perioadă petrecută în probe la Nantes, la începutul anilor 90′.

Preşedintele dinamovist a povestit şi despre întâlnirile cu jucătorii de la prima echipă a celor de la Nantes, printre care şi Christian Karembeu, campion cu Nantes în sezonul 1994/1995.

Nicolescu a dezvăluit şi felul în care s-a sfârşit experienţa sa la Nantes, în contextul în care a putut participa la trial cu ajutorul unei vize valabile pentru o lună de zile.

„Când am fost la masă era un bufet suedez, eu mă aşteptam să vină cineva să-ţi pună ceva în farfurie şi asta este.

Am stat opt zile, echipamentul la fiecare antrenament venea frumos, ţi-l puneau acolo. Era un nivel la care acum poate pare normal la echipele de Liga 1, iar eu îl trăiam la vârsta aia la echipa a doua a lui Nantes.

Totul era la perfecţie, la antrenament asistau oameni pentru că antrenorul era un fost mare jucător al lui Nantes. M-am întâlnit acolo inclusiv cu jucătorii de la prima echipă, cu care mă jucam tenis cu piciorul, era un fel de warm-up.

Am schimbat nişte mingi pe acolo, am stat pe lângă ei. N-am făcut nimic, am stat pe lângă ei. Erau foarte prietenoşi.

În perioada aia, toată lumea mă striga „Ceauşescu, Ceauşescu”. Era laitmotivul, mă identificau aşa fiind român. Nimeni nu ştia nimic de România, doar Ceauşescu. La final mi-au spus, în momentul în care rezolvi, ori îţi iei tutelă sau un părinte aplică pentru cetăţenie, eşti binevenit”, a declarat Andrei Nicolescu, la SportCast cu Sile.