Andrei Nicolescu a vorbit despre debutul lui Adrian Mazilu la Dinamo: „Ne-am propus să nu forțăm”

Preşedintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că mijlocaşul Adrian Mazilu va putea reveni treptat în programul echipei şi ar putea ajuta formaţia alb-roşie abia în a doua parte a sezonului. Mazilu, transferat în această vară de la Brighton pentru 400.000 de euro, are nevoie de o perioadă de recuperare şi adaptare după accidentarea care l-a ţinut departe de teren.

„Estimarea iniţială este că poate reintra în programul echipei într-o lună. După aceea, recuperarea poate dura mai mult sau mai puţin, în funcţie de cât de repede se adaptează.

E o teorie – când te accidentezi şi stai o perioadă, de obicei îţi trebuie cam acelaşi timp să revii la forma de dinainte. Sper să nu fie cazul la el. Oricum, ne-am propus de la început să nu forţăm. Vrem să-l facem apt şi să ne ajute în a doua parte a sezonului”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Tânărul mijlocaş, cotat la un milion de euro pe Transfermarkt, a semnat un contract cu Dinamo valabil până în 2029. Decizia sa de a reveni în fotbalul românesc vine după perioada petrecută la Brighton, unde fusese transferat în ianuarie 2024 pentru 3 milioane de euro. Mazilu îşi propune să-şi relanseze cariera şi să dea un plus echipei din Ştefan cel Mare.