Andrei Nicolescu, apărat de un celebru impresar: “E blamat de mulţi, dar băiatul a făcut o treabă foarte bună la Dinamo!”

Un impresar celebru din România l-a apărat pe Andrei Nicolescu pentru parcursul lui Dinamo din ultima perioadă. Acesta crede că formația din Ștefan cel Mare ar putea să se ridice la un nivel și mai înalt în acest sezon.

Andrei Nicolescu, apărat de Victor Becali

Când spunem impresar celebru din România, ne gândim la frații Becali în primul rând, iar în acest caz Victor este cel care l-a apărat pe Andrei Nicolescu. Impresarul l-a lăudat pe conducătorul „câinilor” pentru modul corect în care conduce clubul spre performanță.

„Mi se pare că Dinamo este pe drumul bun, drumul corect. Mi se pare că arată destul de bine. Pentru mine a fost o surpriză că anul trecut au intrat în play-off.

Mai discutam cu anumiți prieteni că parcursul normal al echipei era să termine fără emoții, nu neapărat în play-off, având în vedere revenirea lor.

Dar au făcut un lucru extraordinar și au intrat în play-off. Anul acesta cred că Dinamo va fi altfel. Nu cred că se vor putea lupta, încă, pentru titlu, deși nu poți să știi niciodată sigur.

E o echipă care se poate bate de la egal la egal cu cu oricare dintre echipele de sus, pe FCSB chiar i-a și bătut. Anul ăsta sigur va face o figură frumoasă. Dinamo a făcut niște pași corecți.

“E blamat de mulţi, dar băiatul a făcut o treabă foarte bună la Dinamo!”

Văd că Andrei Nicolescu este blamat de mulți, dar mie mi se pare că a făcut și face o treabă foarte bună. Nu poți să fii un conducător care să se ia după oricine își dă cu părerea.

Când ești acolo e altceva, poate nu ai nici banii altora. Eu cred că el a făcut o treabă foarte bună, nu îl cunosc nici foarte bine. Mi se pare că face pașii corecți.

Are o echipă foarte bună, de la antrenor și tot așa. Nu cred că se pune problema ca Dinamo să nu intre în play-off și cred că vor face mai mult decât anul trecut”, a declarat Victor Becali