Andrei Nicolescu, despre jucătorii lui Dinamo: „Sunt nişte semne de întrebare pe care le-am avut”

Andrei Nicolescu a oferit primele explicaţii după Metaloglobus – Dinamo.

„Din puncte de vedere fizic cred că sunt foarte bine pregătiţi şi cel de la Metaloglobus. Aici vorbim puţin de calitate. Eu am o teorie, nu am confirmat-o cu antrenorul. Sunt nişte semne de întrebare pe care le-am avut şi la finalul meciului cu Botoşani.

Meciul de la Clinceni m-a făcut să mă gândesc că ar trebui să ne uităm mai atent în zona asta. Teoria mea este totuşi că au intrat foarte motivaţi, au dat prea repede gol, au condus ostilităţile până pe la pauză. După care fiecare a încercat să se degredeze cumva de responsabilitate, crezând că celălalt va rezolva problema.

Au intrat puţin în panică văzând că nu reuşesc să reintre în joc, adversarul a început să pună presiune şi cred că totul a culminat când a trebuit să facem schimbare cu Tabuncic, un debutant care era într-o presiune făcând schimbarea asta.

Schimbarea asta s-a reflectat şi asupra echipei, deoarece se gândeau că vine un debutant şi trebuie să fie foarte atenţi. Cred că le-a fost foarte greu să iasă din starea asta de relaxare pe care şi-au creat-o singuri. Şi am suferit rău de tot în finalul meciului” , a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.