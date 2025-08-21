Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre transferurile dintre Dinamo și FCSB: ”Nu vreau să par arogant”

Transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB a stârnit discuții în fotbalul autohton în această vară.

Mutarea l-a inclus și pe Alexandru Musi, pe care Gigi Becali l-a cedat ”Câinilor”, precum și suma de 970.000 de euro.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost întrebat când va ajunge clubul din Ștefan cel Mare în situația de a nu mai fi nevoit să vândă jucătorii importanți ”roș-albaștrilor”.

Oficialul a vorbit despre strategia adoptată de echipa sa pe piața transferurilor.

”Nu vreau să par arogant, dar nu este chiar așa. L-au luat pe Politic, pentru că ambele tabere au căzut de acord. Ne-am setat niște obiective, legate de transferuri, însă deocamdată nu am ajuns acolo.

Am vrut o conjunctură pentru a face acest transfer. Am plecat pe ideea de a constru Dinamo pe doi jucători (n.r. – Musi și Ianis Stoica), care puteau să aducă mai mult la Dinamo decât reprezenta Politic.

Am rămas, până la urmă, cu un jucător și cu o sumă de bani. Și noi ne-am dorit să aducem ceva”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.