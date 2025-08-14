Andrei Nicolescu: „E greu să faci un lot de români”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre strategia de transferuri a „câinilor” și a explicat ce dificultăți întâmpină în negocieri.

„Ne dorim ca transferurile pe care le facem ne dorim să aibă un impact bun anul acesta și unul și mai bun anul viitor. Încercăm să găsim soluții care să fie cu potențial de creștere. De aceea nu am făcut unele transferuri. Le vedeam pe soluții doar pe moment. Am făcut un nucleu de jucători români. Nu e atât de mare pe cât îmi doresc, dar va crește. Și vom avea mai multă stabilitate.

Dacă aveam un buget nelimitat, plăteam și vedeam dacă se potrivesc rotițele. Din punct de vedere calitativ, e greu să faci un lot de români. Toți ochii sunt pe cei care sunt buni, au o cotă, iar când vine vorba orice discuție despre transferuri ale unor jucători care au scos cât de cât capul se cere de două sau trei ori mai mult.

Oricine are a un produs cât de cât în România se gândește că are găină cu ouă de aur. Nu se mai gândește «Îl vindem pe ăsta și mai producem altul». Doar pe ăla îl au în față și trebuie să maximizeze câștigul.

Am vrut să luăm un jucător în iarnă de la Metalul Buzău. Avea 21 de ani, Vali Robu. Plăteam în jur de 100.000 euro pe el, plus niște procente. Am avut o contraofertă dublă. Era vorba de un jucător care nu făcuse performanță în România. Cred că prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo. Dacă mă duceam în străinătate cu 200.000 de euro, cu siguranță găseam un jucător. E vorba de percepția generală în România”, a spus Andrei Nicolescu la PrimaSport.