Andrei Nicolescu, impresionat de jucătorul transferat în această vară: „Mi se pare de o maturitate incredibilă”

Dinamo București a obținut o victorie importantă în deplasare, câștigând cu 1-0 în fața Universității Cluj, grație golului marcat de Alexandru Pop în minutul 89. După meci, Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a ținut să laude evoluția fundașului central Nikita Stoinov, care a împlinit 20 de ani chiar în noaptea succesului echipei.

Nicolescu a subliniat maturitatea incredibilă a lui Stoinov la o vârstă atât de fragedă și a evidențiat dominarea sa în duelurile directe, în special în meciul contra atacantului Lukic. „Din 10 sau 11 dueluri, le-a câștigat pe toate în repriza a doua”, a spus Nicolescu, adăugând că fotbalistul a început să-și cunoască bine colegii și campionatul, demonstrând siguranță și capacitatea de a gestiona situațiile cu calm. Jucătorul a fost sărbătorit de colegi cu un tort la hotel, chiar după meci.

„Eu vreau să îl laud și să îi zic lui Nikita, lui Stoinov la mulți ani! A făcut 20 de ani azi noapte. N-am petrecut, a fost o stare de relaxare când am ajuns la hotel. Știți cum e, adrenalina nu te lasă să dormi după meci, asta indiferent de rezultat.

Băieții i-au făcut o surpriză, i-au luat un tort și au cântat. Vreau să îl laud pe el, mi se pare de o maturitate incredibilă la 20 de ani. Mă uitam la el, apropo de duelurile cu Lukic, care e un atacant foarte puternic, și în repriza a 2-a, după ce l-a citit… Nu sunt sigur, dar din 10 sau 11 dueluri, el le-a câștigat pe toate. Boateng are spiritul acela de câine, iar acum are siguranță. A început să-și cunoască colegii și campionatul. Știe care îi sunt calitățile și, într-un campionat ca acesta, domină adversarul. E greu ca un adversar să îl domine în acest acest campionat pe Boateng. Are capacitatea să gestioneze foarte bine situațiile”, a declarat Andrei Nicolescu.

Stoinov a fost transferat în această vară de la Maccabi Netanya pentru suma de 450.000 de euro și a impresionat deja în cele 4 apariții din SuperLiga, formând o pereche solidă în apărare cu Kennedy Boateng. Președintele Nicolescu a mai remarcat spiritul de „câine” al lui Boateng, un jucător dificil de dominat în campionat.