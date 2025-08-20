Andrei Nicolescu laudă un jucător de la Dinamo. „E netransferabil. În viitor va fi Nistor X 2”

În acest moment, Dinamo folosește în SuperLiga României o echipă mixtă, formată atât din fotbaliști importanți, cu experiență, precum Gnahore, Kyriakou sau Raul Opruț, dar și fotbaliști tineri, de perspectivă, precum Musi, Cristi Mihai sau Cătălin Cîrjan.

Ultimul dintre ei este fotbalistul în care Andrei Nicolescu își pune toată baza în ceea ce privește viitorul pentru Dinamo.

Cătălin Cîrjan, lăudat de Andrei Nicolescu: „Va fi Nistor x 2”

Cătălin Cîrjan este la al doilea sezon în tricoul lui Dinamo și deja a devenit căpitanul echipei. Fotbalistul de 22 de ani este rotița din linia mediană a „câinilor roșii”, iar Andrei Nicolescu este sigur că va deveni și mai bun decât atât.

Președintele lui Dinamo a dezvăluit că dacă va mai lucra la finalizare, Cîrjan va deveni un fotbalist complet. Totodată, Andrei Nicolescu a declarat că tânărul fotbalist este netransferabil în acest an:

„Eu am glumit pentru mine: Cîrjan va fi Nistor x 2 în viitor. Copilul ăsta are o determinare și o dorință de a câștiga incredibile. Anul ăsta cred că o să reușească să-și îmbunătățească și finalizarea.

Uitați-vă că el face un efort foarte mare. În ultima treime pătrunde foarte ușor cu mingea la picior, fără ca adversarii să-i poată lua mingea. O să-și îmbunătățească foarte mult și finalizarea, iar atunci va deveni complet.

Deocamdată, Dinamo construiește, niciun jucător nu e netransferabil, dar pretențiile clubului au crescut. Anul ăsta Cătălin Cîrjan este netransferabil. Căutăm să mai aducem doi sau trei fotbaliști”, a declarat Andrei Nicolescu.