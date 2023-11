Andrei Nicolescu nu înțelege atacurile la adresa lui Dinamo: „Ură și răutăți gratuite”

Administratorul special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, este deranjat de atacurile susținute, tot mai dese în ultimul timp.

„Ură și răutăți gratuite”, a caracterizat Andrei Nicolescu atacurile la adresa lui Dinamo

Nicolescu nu înțșelege, în special, ura țși răutățile gratuite. „Sunt demonizați niște oameni care au venit să salveze clubul ăsta. Unii uită ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani la Dinamo. Pur și simplu, există în unele cazuri niște așteptări nerealiste în raport cu realitatea.

Noi nu am promis absolut nimic din ce nu ne-am putut asuma. Tot ce am promis din martie și până acum, am făcut. Nu am zis că se va bate Dinamo la titlu, că vom avea succese sportive sau că 10 milioane de euro vor merge în transferuri”, a spus oficialul dinamovist.

Administratorul special le-a cerut fanilor mai multă răbdare. „Trebuie să acceptăm situația în care ne aflăm. Lumea uită.

N-o să mai vorbesc de trecut, ce era, cum era, dar ura și răutatea gratuită… Zona asta de atac la persoană, reacții furibunde la adresa unor oameni care au venit doar să facă bine și să salveze un club care murea.

Nu am spus nimic despre cum s-au dus sute de mii în insolvență, despre tot felul de datorii care apar de te miri unde. Nu vreau să fac asta. E foarte dureros. Și echipa e atacată, și antrneorul e atacat, și oamenii care vor să salveze clubul ăsta. Degeaba, nimeni nu vine, oameni buni!”, a mai precizat Nicolescu, potrivit PlaySport.

„Sunt prea mic să discut de domnul Lucescu, dar e binevenit la Dinamo”, a transmis Andrei Nicolescu

Niculescu s-a referit și la faptul că i-ar fi cerut lui Mircea Lucescu să vină la Dinamo, după ce a demisionat de la Dinamo Kiev.

„Mi-am exprimat dorința de a avea o clarificare a poziției dumnealui în legătură cu Dinamo. Inclusiv domnul Ioanițoaia a publicat un editorial în care a scris că eu aș fi vorbit de întâlnirea cu domnul Lucescu.

O să transmit un drept la replică, declarațiile mele sunt foarte clare și sunt pe toate site-urile. Sunt prea mic să discut eu de domnul Lucescu, dar e binevenit la Dinamo.

Ne facem temele și ne dorim o întâlnire cu el, să vedem ce putem să-i oferim. Nu am spus că am luat contact, că am vorbit. Valul de ură care s-a prăvălit peste mine în ultima zi…

Un atac concertat, bazat pe nimic. Cine poate să citească declarațiile mele, o să înțeleagă exact ce am spus. Nu e nicio urmă de îndoială”, a spus Nicolescu.