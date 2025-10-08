Andrei Nicolescu, răspuns dur după atacurile lui Angelescu: „Dacă există un război la Rapid, nu e problema clubului Dinamo!”

Continuă seria declarațiilor tăioase pe axa Dinamo – Rapid. Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a venit cu un răspuns pentru Victor Angelescu, după acuzațiile aduse de acționarul minoritar al clubului din Giulești.

Se încing spiritele înainte de Dinamo – Rapid. Contre între Angelescu și Nicolescu

Tot scandalul este legat de numărul de bilete oferite de Dinamo peluzei giuleștene pentru derby-ul de pe 19 octombrie. Câinii roșii sunt dispuși să le aloce o peluză întreagă rivalilor, însă își doresc să fie semnat un contract de reciprocitate, pentru a se asigura că vor beneficia de același tratament și la partida din returul sezonului regulat.

Victor Angelescu l-a atacat pe Andrei Nicolescu într-o intervenție la TV. Acționarul minoritar al giuleștenilor a dat de înțeles că nu a primit niciun fel de hârtie oficială de la rivali și a ținut să afirme clar că își dorește ca returul să se joace în aceleași condiții, pe Național Arena.

Președintele de la Dinamo, răspuns pentru Victor Angelescu. Ce l-a deranjat pe Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu este de părere că declarațiile date de Angelescu nu își au rostul și că, de fapt, problema este la clubul Rapid, întrucât el a vorbit direct cu directorul juridic al clubului din Giulești despre acest contract de reciprocitate.

„Îl rog pe domnul Angelescu să fie un pic mai atent la declarații și față de mine, și față de clubul Dinamo. Eu nu mint și nu e interesul nostru. Nu ne dăm mari și nici nu facem pe deștepții.

Am vorbit acum o săptămână cu Mihail Marian (n.r. director juridic la Rapid). I-am spus despre reciprocitate, a rămas că vorbește la nivelul board-ului la Rapid și va veni cu un răspuns ca să putem să mergem mai departe să facem actele.

Faptul că nu se vorbește și că nu se comunică în interiorul clubului Rapid nu e problema clubului Dinamo. Îl rog pe domnul Angelescu să nu mai facă aprecieri de genul ăsta pentru că sunt exagerate și să-și ia informațiile din club.

Dacă există un război în interiorul clubului și nu se comunică între Mihail Marian și Victor Angelescu nu e problema clubului Dinamo.

Noi, și anul trecut, tot cu Mihail Marian am vorbit ca să facem protocolul. Era normal ca tot cu el să vorbim și anul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu