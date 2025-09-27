Andrei Nicolescu, replică tăioasă pentru Mihai Rotaru după eliminarea lui Bancu: „Asta e partea rea din Craiova”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a avut un mesaj tranșant adresat lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, după remiza spectaculoasă, scor 2-2, dintre cele două echipe, și faza controversată cu eliminarea lui Nicușor Bancu.

Craiova a rămas în zece oameni în minutul 62, după ce Bancu a fost eliminat pentru o reacție violentă asupra lui Daniel Armstrong. Decizia arbitrului a fost luată după analiza VAR, în timp ce fotbalistul dinamovist nu a primit nicio sancțiune, stârnind nemulțumirea oltenilor. Mihai Rotaru a criticat vehement arbitrajul la finalul partidei.

Nicolescu a apărat decizia de eliminare a lui Bancu, subliniind că intervenția a fost clară pentru cartonaș roșu.

„Dacă e să analizăm faza punctual, pentru Bancu roşu clar, pentru că loveşte. După, la VAR, dacă arbitrul cumva se gândeşte că în cădere sau în momentul în care a fost lovit în piept Armstrong are o reacţie, ar putea să reacţioneze eventual cu un cartonaş galben. Aşa o văd eu. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă.

Asta e partea rea din ce e la Craiova. Nu vreau să comentez.

Având în vedere ultimele 15-20 de minute, nu mi se pare un rezultat echitabil”, a declarat Andrei Nicolescu, la primasport.ro.