Andrei Nicolescu, revoltat după victoria lui Dinamo la Slobozia: „Ne compromitem toți, ne facem de râs!”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a criticat condițiile de joc după victoria echipei sale cu 1-0 împotriva Unirii Slobozia. Deși Dinamo a urcat pe locul 2, Nicolescu a tras un semnal de alarmă cu privire la desfășurarea partidei pe un teren impracticabil, considerând că sănătatea jucătorilor a fost pusă în pericol.

Nicolescu a adăugat că o decizie mai fermă ar fi trebuit luată fie de arbitru, fie de reprezentanții AFAN, pentru a proteja integritatea jucătorilor. În ciuda criticilor, oficialul dinamovist s-a declarat mulțumit de atitudinea echipei și de cele trei puncte câștigate, obținute grație golului lui Perica în minutul 65. Totodată, el a sugerat că la finalul partidei Dinamo ar fi meritat un penalty, iar un gol al lui Musi a fost anulat de VAR din cauza unui henț.

„Din păcate nu e o situaţie în care să joace niciun jucător de Liga 1. Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva.

Cred că toţi cei care suntem responsabili pentru situaţia asta ar trebui să nu mai permitem astfel de lucruri. În primul rând, pentru sănătatea jucătorilor.

Noi ne compromitem toţi, de la Federaţie până la cluburi, aşteptând aceste compromisuri. Ne facem de râs. Prima repriză e altceva decât fotbalul. Nu putem aşa. Aş putea să tac din gură, că am câştigat şi toată lumea ar fi fericită, am merge înainte.

O să văd la AFAN, cineva de la AFAN, pentru jucătorii ăştia, fie că sunt de la Dinamo sau de la Slobozia ar fi trebuit să pună piciorul în prag, să spună ‘Domnilor, nu se poate’.

Regulamentul e destul de simplu, doar arbitrul dă drumul la meci dacă consideră că se poate juca. Nu trebuia jucat. Nu a fost fotbal. Prima repriză nu a fost fotbal, a doua a fost aşa şi aşa.

Mulţumit de atitudinea jucătorilor, că au luptat şi am luat 3 puncte. Dar cu riscuri mari.

(n.r: Acel henţ a fost henţ, la golul anulat al lui Musi?) Dacă la VAR s-a dat (n.r: râde), ce să zic eu… Dar mi se pare că în minutul 90 a fost un 11 metri”, a declarat Andrei Nicolescu.