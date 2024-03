Andrei Nicolescu, șocat după ultimul eșec al lui Dinamo: ”N-am înțeles nimic dim meciul de ieri!”

FC Hermannstadt a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia bucureşteană Dinamo, în prima etapă din play-out-ul Superligii. Dragoş Iancu a revenit pe teren după aproape şase luni.

După meci, Andrei Nicolescu a oferit mai multe declarații.

El a fost șocat de rezultatul din partida lui Dinamo.

”N-am înțeles nimic dim meciul de ieri (n.r. jocul de luni). Am înțeles ceva, am înțeles o lecție de caracter a galeriei noastre. Am înțeles că suporterii lui Dinamo sunt adevărații campioni, iar atunci când echipa se va ridica la nivelul suporterilor vom fi și noi campioni.

A fost o lecție de caracter, este singurul lucru pozitiv pe care l-am văzut aseară și m-a impresionat foarte mult. Nu am înțeles nimic din ce s-a întâmplat, trebuie să mai analizăm intern pentru că nici nu știu să vorbesc despre un factor sau altul”, a spus Nicolescu, pentru Fanatik.

”Aseară am fost de nerecunoscut, acesta este adevărul. La fiecare două minute eram în pericol. Totul a plecat de la capacitatea fizică de a câștiga duelurile, iar noi nu am avut nicio capacitate fizică de a câștiga duelurile.

Nu știu dacă viroza ne-a afectat echipa. Nu am avut capacitatea de a câștiga un duel fizic și de aici pleacă cu totul și cu totul toate celelalte. Ideea este că nu am văzut la nimeni din echipă această capacitate, ceea ce înseamnă cu toți au fost la același nivel fizic”, a mai spus Nicolescu.