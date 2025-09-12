Andrei Nicolescu șochează după ultimul meci al Stelei: „De ce mai joacă în Liga 2 când promovarea e blocată?”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a criticat situația Stelei București după victoria roș-albaștrilor cu ASA Târgu Mureș, declarând că nu înțelege de ce echipa continuă să joace în Liga 2, fiind „blocată” fără drept de promovare în Superliga.

CSA Steaua s-a impus cu scorul de 2-1 împotriva liderului din Liga 2, golurile gazdelor fiind marcate de Lascu și Chipirliu, după ce Zukanovic deschisese scorul pentru oaspeți. Cu toate acestea, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a comentat tranșant situația Stelei.

„Bine, nu e relevant, nu ştiu de ce joacă, eu nu mă bag în astea. Nu e relevant. Sincer, stau din… 2016, 2017, când am început proiectul la Rapid, atunci s-a constituit şi CSA, vorbim de 9 ani de zile în care era atâta timp să se rezolve orice. Nu înţeleg de ce atâta timp şi nu se găseşte o soluţie.”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Steaua continuă să fie „blocată” în Liga 2 din cauza problemelor legale și nu are drept de promovare, indiferent de performanțe. Emil Grădinescu a atras atenția asupra numărului scăzut de spectatori la partidele Stelei: doar 1679 de fani au asistat la jocul cu ASA Târgu Mureș, iar în patru meciuri acasă au fost sub 9000 de spectatori în total.