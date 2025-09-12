Andrei Nicolescu șochează după ultimul meci al Stelei: „De ce mai joacă în Liga 2 când promovarea e blocată?”

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 12 septembrie 2025, ora 08:45,
Andrei Nicolescu
Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a criticat situația Stelei București după victoria roș-albaștrilor cu ASA Târgu Mureș, declarând că nu înțelege de ce echipa continuă să joace în Liga 2, fiind „blocată” fără drept de promovare în Superliga.

CSA Steaua s-a impus cu scorul de 2-1 împotriva liderului din Liga 2, golurile gazdelor fiind marcate de Lascu și Chipirliu, după ce Zukanovic deschisese scorul pentru oaspeți. Cu toate acestea, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a comentat tranșant situația Stelei.

„Bine, nu e relevant, nu ştiu de ce joacă, eu nu mă bag în astea. Nu e relevant. Sincer, stau din… 2016, 2017, când am început proiectul la Rapid, atunci s-a constituit şi CSA, vorbim de 9 ani de zile în care era atâta timp să se rezolve orice. Nu înţeleg de ce atâta timp şi nu se găseşte o soluţie.”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Steaua continuă să fie „blocată” în Liga 2 din cauza problemelor legale și nu are drept de promovare, indiferent de performanțe. Emil Grădinescu a atras atenția asupra numărului scăzut de spectatori la partidele Stelei: doar 1679 de fani au asistat la jocul cu ASA Târgu Mureș, iar în patru meciuri acasă au fost sub 9000 de spectatori în total.

Andrei Nicolescudinamosteaua
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport