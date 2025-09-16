Andrei Nicolescu, verdict clar după victoria cu Petrolul: ”Nu prindem un adversar la pământ și îl omorâm”

Dinamo Bucureşti s-a impus în meicul cu Petrolul Ploieşti, scor 3-0, în etapa a noua din Superliga.

Acum, ”Câini” ocupă locul al treilea, cu 18 puncte în total, și cinci sub liderul Universitatea Craiova.

Andrei Nicolescu, președintele grupării din Ștefan cel Mare, a vorbit despre prestația din partida cu ploieștenii și a făcut o caracterizare a stilului de joc al echipei.

”(n.r. dovediţi că sunteţi într-o formă bună?) Suntem constanţi. E abia început de campionat, încă e prea devreme, e important că suntem constanţi, asta e o bucurie.

(n.r. cum e situaţia privită de jucători?) Au prins mai multă încredere, da normal că între ei să vorbească deja de lucruri mari, noi rămânem cu picioarele pe pământ, trebuie dedicare, efort.

(n.r. te ştiu pragmatic, legat de meciul de ieri a fost bună Dinamo sau slabă Petrolul?) Petrolul în prima repriză a jucat la limita regulamentului sportiv, au dat fizic tot ce au putut, se vedea că aveau presiune, prima repriza a fost una urâtă, n-am găsit spaţiile pentru că ei s-au mutat extem de repede, în a doua nu au putut să facă asta.

Noi trebuie să fim realişti, noi momentan nu suntem genul de echipă killer, când prindem un adversar să îl punem la pământ şi să îl omorâm, nu. Drept dovada… ieri au avut şi ei nişte ocazii la 2-0, noi trebuie să devenim killer. Trebuie să învâţăm, e şi ăsta un proces, lucrăm la asta!”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.