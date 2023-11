Andrei Patache, furios după eșecul cu Petrolul: „Noi și Dinamo suntem cele mai dezavantajate echipe!”

FC Botoșani continuă seria neagră de eșecuri în campionat. Trupa Moldavă a pierdut la Ploiești în fața Petrolului (1-2).

Andrei Patache, antrenorul moldovenilor, a reacționat furibund la adresa arbitrajului. Iată ce a spus despre deciziile dictate împotriva echipei sale.

„Noi și Dinamo suntem cele mai dezavantajate echipe!”

„Muncim și vrem să jucăm pe teren, e a opta sau a noua greșeală împotriva noastră. Noi și Dinamo suntem cele mai dezavantajate echipe. Nu vrem să fim ajutați, ci să fim arbitrați corect. Una e 0-0, alta e 1-0. A atârnat destul de mult, noi nu am câștigat anul acesta. După ce am primit gol, următoarele 10 minute toți erau cu capul în pământ. Îți cade greu, și e și un gol după o decizie care nu știu dacă a fost corectă, dar toți zic că nu.

Avem VAR. E pentru toată lumea, la ei stau și analizează un prim offside, durează foarte moarte mult, la noi într-o secundă dau drumul la joc, pac. Asta e realitatea. Plusurile au fost în prima repriză, am făcut un joc bun, am avut ocazii. Am dat gol, am revenit, în fiecare meci am revenit. Astăzi nu am mai reușit, dar am dat gol, ăsta e un plus.

Vă dați seamă că o decizie schimbă soarta unui joc, moralul nostru nu este foarte bun din păcate. E destul de greu și apăsător, dar am încredere în toți”, a spus Andrei Patache, după eșecul cu Petrolul.