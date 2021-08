Andrei Prepeliţă, nemulţumit după jocul cu CFR: ,,Mă încearcă un sentiment de frustrare”

Andrei Prepeliţă, antrenorul celor de la FC Argeş, a reacţionat la finalul jocului pe care echipa sa l-a disputat în Trivale. Acesta a s-a declarat nemulţmit după rezultatul întregistrat contra CFR-ului.

CFR Cluj s-a impus în deplasare, cu 1-0, pe terenul echipei FC Argeș, într-un meci disputat sâmbătă seară, în cadrul etapei a șasea a Ligii I.

Echipa ardeleană a deschis scorul, în minutul 30. Greab a respins o minge care se îndrepta spre Alibec, dar Omrani a fost atent și a marcat cu un șut din fața porții.

,,După acest meci ne încearcă un sentiment de frustrare. Ne-am creat ocazii, nu am marcat și am pierdut cu 0-1. Nu am reușit să obținem un punct, ne dă de gândit, dar trebuie să mergem mai departe. Echipa a arătat bine cu un adversar bun, care se bate la campionat și care nu a pierdut încă. Era echitabil un rezultat de egalitate. Sunt dezamăgit.

Dinamo nu traversează o perioadă bună, dar au câștigat meciuri acasă. Ne așteaptă un meci greu, dar alte soluții nu avem, decât să mergem acolo și să câștigăm.

Suntem în discuții, așteptăm și sperăm ca după acea pauză să spargem gheața pe teren propriu.

Asta este situația. Sper să se rezolve pe viitor. Așa cum am spus și atunci, sper să fim ajutați să obținem licențele cumulate. E o pauză între licențe. Eu am luat licența B, dar regulamentul spune că trebuie să aștept un an să merg la licența A. Sunt situații și în alte campionate. Sporting a câștigat campionatul cu un antrenor care nu are nicio licență. Am avut ceva discuții și sper să se rezolve.”, a declarat Andrei Prepeliţă, la finalul jocului.