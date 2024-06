Andrei Prepeliță, planuri mari la Gloria Buzău: „Asta nu înseamnă că nu țintim mai sus!”

Gloria Buzău a reușit promovarea în Liga 1 sub comanda lui Andrei Prepeliță. Buzoineii au ambiții mari pentru noul sezon.

Tehnicianul echipei a precizat că o stagiune încheiată pe unul dintre locurile de la mijlocul clasamentului ar fi ideală.

„Asta nu înseamnă că nu țintim mai sus!”

„Am participat la o ședință cu conducerea și am căzut de acord că, pentru primul an, e bine să facem o echipă bună și să ne menținem în Liga 1. Asta nu înseamnă că nu țintim mai sus! Am mai fost în astfel de situații, când mi se oferă un culoar favorabil, profit.

Dar nu trebuie să punem presiune, ne dorim în primul rând să rămânem în Liga 1 (n.r. SuperLiga). Noi plecăm de la un obiectiv, dar încercăm să câștigăm tot timpul următorul meci”, a dezvăluit Andrei Prepeliță, pentru cei de la iamSport.