Andrei Raţiu a fost integralist în Rayo Vallecano – Celta Vigo 1-1

Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Celta Vigo, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.

Duminică au loc alte trei meciuri

Celta a deschis scorul prin Borja Iglesias, în minutul 50.

Pentru Rayo a egalat De Frutos, în minutul 65.

Andrei Raţiu a evoluat pe toată duata partidei.

Partidele Real Mallorca – Atletico, Elche – Oviedo şi FC Barcelona – Getafe au loc tot duminică.