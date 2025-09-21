Andrei Raţiu a fost integralist în Rayo Vallecano – Celta Vigo 1-1
Articol de Gabriel Ion - Publicat duminică, 21 septembrie 2025, ora 19:15,
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Celta Vigo, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.
Duminică au loc alte trei meciuri
Celta a deschis scorul prin Borja Iglesias, în minutul 50.
Pentru Rayo a egalat De Frutos, în minutul 65.
Andrei Raţiu a evoluat pe toată duata partidei.
Partidele Real Mallorca – Atletico, Elche – Oviedo şi FC Barcelona – Getafe au loc tot duminică.