Andrei Rațiu, taxat după duelul direct cu Nico Williams! Ibericii nu l-au iertat pe „Sonic”

După ce zvonurile l-au transferat pe întregul continent, la cele mai puternice echipe, Andrei Rațiu a început să fie nemulțumit cu situația sa la Rayo Vallecano, iar acest lucru se poate observa în jocul său.

După dezamăgirea trăită de faptul că încă nu a plecat de la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu a dat piept cu Nico Williams în La Liga și a fost criticat în Spania pentru evoluția sa.

Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în fața lui Nico Williams. Presa din Spania nu l-a iertat pe „Sonic”

După un debut bun împotriva Gironei, Rayo Vallecano nu a reușit să scoată nimic din duelul din Țara Bascilor. Athletic Bilbao a câștigat cu scorul de 1-0, iar Andrei Rațiu a avut misiunea de a-l ține în frâu pe Nico Williams.

Andrei Rațiu nu a fost transferat nici la Barcelona, nici la Atletico Madrid și nici măcar la Brighton sau Bayer Leverkusen, ci a fost achiziționat complet de Rayo Vallecano de la Villarreal, iar frustrările sale s-au adunat. „

Sonic” a fost absent în jocul ofensiv al madrilenilor în jocul de luni seară, iar cartonașul galben primit încă din debutul partidei l-a făcut să fie temător în fața lui Nico, lucru ce i-a adus critici din partea spaniolilor

„Andrei Rațiu a pierdut duelul cu Nico Williams. Cartonașul galben l-a afectat și și-a pierdut încrederea. Cu mingea a fost slab și a cedat presiunii mari exercitate de Athletic. O seară proastă, deși nu s-a ascuns”, a scris jurnalistul Jonay Amaro pe platforma X.