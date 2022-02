Andrei Vlad își recunoaște greșeala la golul primit din lovitură liberă: ”Am fost lent. Trebuie să corectez”

Da, clar puteam să fac mai mult. Nu știu dacă a fost o execuție atât de bună. Nu am ce să fac, trebuie să corectez cât mai repede și să nu se întâmple. Cred că am fost puțin lent și o fracțiune de secundă, cât m-am uitat în careu, nu am mai ajuns.

Am urmărit meciul aseară și era o oportunitate bună se ne apropiem. Măcar am rămas la același număr de puncte. Cred că cu o mentalitate în play-off vom reuși să ne apropiem cât mai repede de primul loc”, a declarat Andrei Vlad, la finalul jocului cu FC U Craiova.