Andy Murray, victorie specială la Indian Wells! Borna pe care jucătorul britanic a atins-o

Andy Murray a ajuns la 700 de victorii în turneele ATP. Fostul lider mondial l-a învins pe japonezul Taro Daniel, în 3 seturi, în primul tur al Indian Wells.

Aflat în prezent pe locul 88 în ierarhia mondială, Andy a intrat în clubul jucătorilor cu 700 de victorii, alături de starurile tenisului mondial actual: Roger Federer (1.251), Rafael Nadal (1.043) şi Novak Djokovic (991).

În runda următoare, Andy Murray se va duela cu kazahul Aleksandr Bublik, favorit 31.

„Acum vreo cinci sau șase ani, mi-am amintit toate jocurile mele și toate punctele, dar acum îmi este greu să-mi amintesc ce s-a întâmplat săptămâna trecută”, a spus Murray. „Așadar (700 de victorii) a fost un obiectiv pe care mi l-am stabilit în jumătatea din spate anul trecut și, evident, sunt foarte fericit să îl ating aici.”

Murray a devenit al 18-lea om care a ajuns la 700 de victorii și primul britanic.

