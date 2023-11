Angajamentul luat de Mihai Stoica: „Am bătut palma cu el să nu mai spun nimic despre Rapid”

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, și-a luat angajamentul să nu mai defăimeze echipa Rapid.

„Am bătut palma cu el să nu mai spun nimic despre Rapid”, a spus Mihai Stoica, referindu-se la Cristian Săpunaru

De-a lungul timpului, oficialul grupării roș-albastre a avut mai multe derapajae la adresa echipei Rapid. Provocat sau din proprie inițiativă el a folosit, în trecut, și ironii și insulte.

Conform propriilor declarații, acest lucru nu se va mai întâmpla. Stoica susține că a făcut o înțelegere cu fundașul Cristian Săpunaru, căitanul Rapidului, ca niciunul să nu mai atace cealaltă echipă.

Oficialul FCSB susține că inițiativa a fost a lui, dar a venit de la Mihai Pintilii, cel care în acte este delegatul grupării roș-albastre.

„Am un gentleman agreement cu Săpunaru. La ultimul meci, am bătut palma cu el să nu mai spun nimic despre Rapid. A venit din partea mea, eu am făcut primul pas. El e prieten bun cu Pinti. Am o vârstă, are și el o vârstă.

Pinti mi-a spus că nu putem să ne împăcăm niciodată, pentru că așa cum sunt eu cu Steaua (n.r. – FCSB), așa e el cu Rapid. Să vedem cine respectă și cât respectă”, a mai spus Mihai Stoica, la Orange Sport.