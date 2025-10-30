Angajați ai Federației Internaționale de Atletism au delapidat peste 1,5 milioane de euro

Doi angajați și un consultant care lucrează pentru Federația internațională de atletism au delapidat peste 1,5 milioane de euro timp de mai mulți ani, a dezvăluit World Athletics.

Cei 3 au folosit rapoarte de cheltuieli falsificate sau modificate

„În acest an, World Athletics a descoperit un sistem de delapidare în cadrul organizației sale”, a scris federația într-un comunicat, adăugând că celor doi angajați implicați, care încă lucrau la organizație atunci când au fost descoperite faptele, li s-au reziliat contractele.

Potrivit 3 Wire Sports, cele trei persoane implicate au folosit rapoarte de cheltuieli falsificate sau modificate pentru a deturna fonduri.

„Dosare detaliate au fost întocmite și înaintate autorităților judiciare și legale competente pentru o anchetă penală”, a indicat World Athletics, adăugând că vor fi consolidate controalele financiare în cadrul organizației.

„Din păcate, furturile în companii au loc în organizații din întreaga lume și în toate industriile, la diferite niveluri. Cel mai important lucru este să îl identificăm (…) și apoi să punem în aplicare controale mai stricte”, a comentat președintele World Athletics, Sebastian Coe.

„Prea multe organizații mușamalizează aceste tipuri de incidente, concediind angajați cu informații limitate, ceea ce le permite autorilor acestor fraude și furturi să își continue activitățile în organizații noi. Noi nu suntem acest tip de organizație”, a continuat el.