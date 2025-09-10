Ange Postecoglou avertizează, după ce a semnat noul contract: „Îmi place să-mi văd echipele atacând și câștigând, asta vreau să fac la Nottingham”

Antrenorul Ange Postecoglou a explicat în primele sale declarații ca antrenor la Nottingham Forest că îi place ca echipele sale să joace un fotbal ofensiv.

„Îmi place ca echipele mele să marcheze goluri”, a transmis tehnicianul

Postecoglou l-a înlocuit pe Nuno Espirito Santo după etapa 3 din Premier League a actualui sezon și e de așteptat să aibă succes la Nottingham, după ce a câștigat Europa League în stagiunea precedentă la Tottenham.

Antrenorul greco-australian a susținut primul antrenament, după care a dat declarații. El nu și-a ascuns dorința de a câștiga trofee cu noua echipă, jucând un fotbal ofensiv.

„Îmi place să câștig. Îmi place să câștig trofee, asta am și făcut. Vreau ca suporterii să fie entuziasmați când văd echipa jucând.

Cred că există deja o cultură a unității în cadrul echipei, în care toată jucătorii muncesc din greu unii pentru alții. Și vreau să construim pe baza acestui lucru.

Din partea mea, ceea ce vreau să fac este să introduc și să-mi aplice propriile idei. Nu este un secret că îmi place să-mi văd echipele atacând.

Îmi place ca echipele mele să marcheze goluri. Uneori, asta e interpretat greșit ca și cum am juca într-un singur fel. Dar asta vreau, ca echipele mele să joace pentru că îmi place să câștig. Exact asta vreau să fac aici”, a subliniat antrenorul în vârstă de 60 de ani.