Ange Postecoglou, sub presiune după înfrângerea cu Midtjylland. Fanii cer demiterea

Ange Postecoglou traversează deja momente dificile la Nottingham Forest, la mai puțin de o lună de la instalarea sa pe bancă.

Echipa a pierdut joi seară, 2-3, în fața danezilor de la Midtjylland, în Europa League, după un final dramatic. În minutul 88, când adversarii au pornit pe contraatac, tehnicianul și-a dus mâinile la cap, anticipând golul care avea să consfințească înfrângerea.

Ceea ce a urmat a fost și mai greu: tribunele au erupt cu scandări dure – „Dimineață vei fi concediat” – și cu numele fostului antrenor, Nuno Espírito Santo. Nemulțumirea fanilor s-a îndreptat inclusiv către patronul Evangelos Marinakis, aflat în loja oficială.