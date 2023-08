Anghel Iordănescu cere socoteală celor de la CSA Steaua: „Să ne spună pe şleau, să nu ne mai aiurească”

CSA Steaua începe azi, la ora 21:00, un nou sezon în Liga 2, la finalul căruia nu va promova, deoarece este club de drept public.

„Să ne spună pe şleau, să nu ne mai aiurească”, este mesajul lui Anghel Iordănescu pentru cei de la CSA Steaua, cu privire la promovare

Pentru ca echipa roș-albastră să joace în Superligă, din punct de vedere juridic, trebuie să-și schimbe forma de organizare. Concret, trebuie să se asocieze cu un investitor privat.

În plus, conform regulamentului acest lucru trebuie să se întâmple până cu 24 de ore înaintea primului meci oficial al sezonului. Termenul limită a expirat ieri, la ora 21:00. Dorin Taban, liderul suporterilor din cadrul Peluzei Sud, a dezvăluit, în context, că FRF ar fi dat o dispensă celor de la CSA Steaua să rezolve problema până pe 1 mai 2024.

În spațiul public nu s-a făcut niciun anunț oficial în acest sens, motiv pentru care, pâmă una-alta, CSA Steaua, care azi joacă în deplasare, împotriva Chindiei Târgoviște, nu are drept de promovare.

Din acest motiv, fostul selecționer Anghel Iordănescu și-a pierdut răbdare și cere socoteală oficialilor clubului. „Cu siguranţă (n.r. – fanii celor de la CSA Steaua) vor fi supăraţi, cu siguranţă ei trebuie să-şi pună aceeaşi întrebare pe care mi-o pun eu. Ce a făcut şi ce face ministerul, doarme în continuare?

Pentru că, dacă ministerul lua decizii şi măsuri care ar ajuta CSA Steaua să promoveze, pentru că echipa a fost la moment dat pe loc promovabil, sunt convins că ar fi umplut şi ei stadionul aşa cum l-a umplut ieri Gigi Becali.

(…) Eu sunt stelist și n-am să mă dezic, am jucat fotbal la Steaua de la 10 ani, am jucat în prima echipă, am reprezentat prima echipă ca jucător, ca antrenor.

Nu am să mă dezic niciodată de clubul Steaua, dar clubul Steaua și în cazul de față și comandantul și Talpan și MApN trebuie să ne spună deschis, pe șleau, să nu ne mai aiurească, dorește echipa în prima divizie sau nu dorește? Au această capacitate să facă o societate pe acțiuni, să facă ce trebuie făcut, să respecte legea? Dar, să facă, dacă nu, să știm, să știe toată lumea”, a declarat el, potrivit Fanatik.