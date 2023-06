Anghel Iordănescu sare în apărarea lui Emil Săndoi: ”Nu-i reproșez nimic lui!”

Echipa naţională U21 a României a terminat la egalitate marţi seara, la Bucureşti, scor 0-0, meciul disputat în compania echipei naţionale U21 a Croaţiei, în grupa A a Campionatului European U21. Echipa României încheie cele trei meciuri din grupă fără gol marcat.

Emil Săndoi a fost criticat după campania slabă a tricolorilor, dar Anghel Iordănescu i-a luat apărarea.

”Eu susțin că echipele noastre trebuie să aibă centre de copii și juniori puternice. În momentul de față avem foarte multe minusuri. Fotbalul românesc are nevoie de bani, fără bani nu ai cum să faci performanță.

Nu-i reproșez nimic lui Emil Săndoi. După părerea mea, selecția a fost una dintre cele mai bune, probabil unul sau doi jucători nu și-au găsit locul. Reproșez fotbalului, oamenii de fotbal, pentru că am văzut o echipă care nu are o forță de joc. Asta pleacă din educația primită de la cluburi. Jucători capricioși care se mulțumesc cu puțin. Trece luna și și-au luat salariul. Acum ăl acuzăm pe Săndoi, cu siguranță că va plăti, dar problema este a noastră, a tuturor.

Se poate spune că avem jucători talentați, dar jucători noștri sunt total nepregătiți. Competiția noastră internă ne încântă pe noi, dar nu ne ajută. Când am evoluat în afară, am eșuat. În afară de CFR, noi nu am contat, chiar dacă e vorba de FCSB sau Craiova. Nu înțeleg un lucru, ceea ce mă deranjează cel mai mult este că apar jucători din străinătate, jucători de o valoare scăzută. Foarte mulți jucători străini, în jur de 150, care nu ajută cu nimic creșterea fotbalului nostru.

În schimb, ne certăm și facem gălăgie pentru o regulă U21, care a mai scos câțiva jucători talentați”, a spus Anghel Iordănescu, la Fotbal Club.