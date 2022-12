Anglia este pregătită de sfertul cu Franța de la CM din Qatar! De cine se teme selecționerul Gareth Southgate

Sâmbătă au loc ultimele două sferturi de finală ale CM din Qatar, seara fiind încheiată de confruntarea dintre Franța și Anglia.

„Va fi un meci mare împotriva unui adversar de calitate”, a spus Gareth Southgate

Meciul se joacă de la ora 21:00 a României, pe Al Bayt Stadium din Al Khor. Selecționerul Angliei, Gareth Southgate, a prefațat meciul cu deținătoarea trofeului.

„Am învins de-a lungul timpului echipe mari. Știm că avem în spate experiența meciurilor cu presiune și ca echipă am fost solizi în multe situații, dar totul te pregătețte pentru astfel de partide.

Am jucat prima noastră finală după 55 de ani (n.r. – la CE 2020, organizat anul trecut) după ce am câștigat o semifinală și am mai fost într-o semifinală a unui Campionat Mondial.

Va fi un meci mare împotriva unui adversar de calitate. Ce s-a întâmplat până acum este istorie. Totul se reduce la ce va fi sâmbătă seara”, a declarat el, conform france24.com.

Selecționerul Angliei recunoaște că în urmă cu 4 ani echipa lui nu ar fi făcut față unui meci cu miză împotriva Franței, dar lucrurile s-au schimbat. „Avem forța să câștigăm”, susține el.

Gareth Southgate crede că pericolul din tabăra Franței vine de la Olivier Giroud şi Antoine Griezmann

În același timp, Southgate susține că Anglia are acum credibilitate, dincolo de respectul pe care l-a câștigat în timp.

„Cred că a existat întotdeauna un anume respect pentru Anglia, dar cred că acum avem credibilitate. Când ajungi într-o semifinală, apoi o finală, cred că restul lumii spune că Anglia este competitivă şi ei ştiu că am evoluat sub mult mai multă presiune în ultimii ani.

Când călătoresc prin Europa şi prin lume şi întâlnesc oameni de fotbal, cu siguranţă există mai multă apreciere pentru ceea ce am făcut noi”, a afirmat Southgate.

Selecționerul nu se concentrează doar asupra felului în care echipa sa îl va stopa pe Kylian Mbappe, cel mai periculos jucător al Franţei.

„Oricât de mult l-am scoate în evidenţă pe Mbappe, trebuie să acordăm atenţia cuvenită lui Olivier Giroud şi felului în care dă goluri, iar Antoine Griezmann a jucat peste 70 de meciuri consecutive pentru Franţa. Există aici un indiciu cât de important este pentru ei, cred că este un jucător fenomenal”, a spus Southgate.