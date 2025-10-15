Anglia, prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială din 2026. Alte rezultate din preliminariile Cupei Mondiale 2026

Anglia este prima echipă europeană care s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a surclasat Letonia cu 5-0, marți seara, în deplasare, în Grupa K a preliminariilor, potrivit Agerpres.

Echipa antrenată de germanul Thomas Tuchel are șase victorii din tot atâtea posibile și un golaveraj de 18-0, după ce Anthony Gordon, Harry Kane (dublă), Maksims Tonisevs (autogol) și Eberechi Eze au marcat la Riga.

Portugalia a fost aproape de a obține și ea biletul pentru turneul final din America de Nord, dar a fost egalată in extremis de Ungaria, 2-2, chiar la Lisabona.

Cristiano Ronaldo a reușit o dublă pentru gazde (22, 45+3), devenind cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondiale, cu 41 de reușite, în timp ce golurile maghiarilor au fost reușite de Attila Szalai (9) și Dominik Szoboszlai (90+1).

Spania, campioana europeană en titre, a dispus de Bulgaria cu 4-0 și își continuă parcursul perfect, cu patru victorii din tot atâtea meciuri și un golaveraj impresionant, 15-0.

”La Roja”, care s-a impus prin golurile marcate de Mikel Merino (dublă), Atanas Cernev (autogol) și Mikel Oyarzabal, a ajuns la 29 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere.

Italia rămâne și ea în cursă, după 3-0 cu Israelul, prin golurile înscrise de Mateo Retegui (2) și Gianluca Mancini. Fundașul Nikita Stoinov (Dinamo București) a fost rezervă la oaspeți.