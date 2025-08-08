Antoine Griezmann a intrat în vizorul lui Monterrey CF

Francezul Antoine Griezmann, atacantul lui Atletico Madrid, a intrat în vizorul formației mexicane Monterrey CF, care a participat în această vară la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, anunță mass-media din Mexic.

Conform ziarului Record, Monterrey încearcă să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, după ce a reușit să-l atragă pe fundașul Sergio Ramos, fostul căpitan al lui Real Madrid și al selecționatei Spaniei.

Conducerea clubului mexican a avut o reuniune în cursul zilei de miercuri, în care a validat această opțiune și și-a dat acordul pentru a încerca transferul lui Griezmann

Responsabilii lui Monterrey au discutat deja și cu sora lui Griezmann, cea care îi gestionează interesele fotbalistului, mai scrie sursa citată.

Antoine Griezmann (34 ani), campion mondial cu selecționata Franței în 2018, a mai jucat în cursul carierei sale la Real Sociedad și FC Barcelona. El este legat prin contract de Atletico Madrid până în 2027.