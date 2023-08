Anton Petrea nu mai este antrenorul Universității Cluj

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord de încetare a colaborării cu antrenorul Anton Petrea, a anunţat clubul clujean pe pagina de Facebook.

„Clubul nostru doreşte să le mulţumească lui Anton Petrea şi staff-ului său, format din Cristian Ţermure (antrenor secund), Vasile Gheorghe (preparator fizic) şi Dumitru Hotoboc (antrenor cu portarii) pentru munca depusă la ”U””, a anunţat clubul clujean.

Anton Petrea a fost numit în funcţie la 9 iunie 2023.

La finalul jocului, Toni Petrea a remarcat prestația din prima repriză a echipei sale, care a condus cu 2-0, și a ”taxat” timorarea cu care jucătorii au intrat pe teren în partea a doua.

„Când pierzi, e clar că ceva n-a mers. A fost o primă repriză pe care am dominat-o categoric. Am avut un avantaj de două goluri, putea fi mai mare, dar nu am fost inspirați în fața porții. Dacă scorul era mai mare, nu se supăra nimeni. Am primit un gol chiar în finalul primei reprize care ne-a tras înapoi. Am intrat pe teren în repriza a doua cam timorați, nu înțeleg de ce. 10-15 minute am fost timorați, am cedat mijlocul terenului și ne-am văzut egalați și conduși.

Am schimbat puțin ca să echilibrăm mijlocul terenului, am egalat, dar pe final am mai primit un gol. Am avut ocazii, puteam egala, dar asta este. Dezamăgire mare. Noi am ratat mai mult. Ei ce au avut, au dat. Asta a făcut diferența în seara asta. Le mulțumim suporterilor, e altceva, lume multă, suporteri, ne pare rău că nu le-am făcut cadou victoria.

Chiar am făcut o scurtă analiză. Am primit goluri și din faze fixe, astăzi, iar. Am încercat astăzi, cel puțin în prima parte, să jucăm cu cinci pe faza de apărare, să închidem spațiile. Am reușit în mare măsură, dar în repriza a doua nu am fost la fel de siguri.

A trebuit să schimb sistemul pentru a forța. Am scos un fundaș central, pentru a echilibra jocul la mijlocul terenului. Sunt lucruri care ne frământă, sunt lucruri care nu funcționează la nivel defensiv”, a spus Toni Petrea.