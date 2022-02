Ivanov întoarce armele și este gata să-i facă viață grea Craiovei: „Sunt la Dinamo acum și nu contează cu cine joc!”

Antoni Ivanov (26 de ani) a ajuns în această iarnă la Dinamo și vrea să pună umărul la salvarea „câinilor” la finalul actualei stagiuni!

Mijlocașul bulgar s-a aflat printre jucătorii căzuți în dizgrația lui Laurențiu Reghecampf la CS U Craiova, astfel că jucătorul a fost cedat în perioada de mercato. Ivanov care a jucat extrem de puțin pentru olteni în ultimele sezoane, iar „juveții” au decis ca fotbalistul să fie împrumutat la Dinamo, până la finalul acestui sezon, cu opțiune de transfer definitiv.

Până atunci însă, Antoni Ivanov este pregătit să își înfrunte fosta sa formație, în această seară, de la ora 19.55. Bulgarul este conștient că duelul cu CS U Craiova va fi unul foarte greu, însă are mare încredere în colegii săi și speră ca Dinamo să facă un meci mare.

„Sunt la Dinamo acum și pentru mine nu contează cu cine jucăm. Trebuie să câștigăm neapărat cu oricine. Nu am o motivație specială, dau totul cu orice echipă cu care jucăm. O să fie un meci foarte greu. E o situație dificilă la noi și ne trebuie puncte. E presiune, dar când jucăm pentru Dinamo trebuie să arătăm că suntem echipă mare. Nu putem dezamăgi la infinit suporterii și pe toți cei care ne susțin.

Eu cred că se poate scoate un rezultat bun la meciul ăsta. S-au întâmplat surprize și mai mari în campionate mai puternice, chiar dacă nimeni nu ne dă nicio șansă. De-asta e frumos fotbalul și se poate întâmpla orice. Dacă jucăm împreună, facem construcția și o să avem și un pic de noroc nu o să pierdem. Pentru mine la fotbal treaba e foarte simplă. Nu contează unde joc și cu cine. Mai ales că pe unii dintre băieți îi știam. Sunt serios la antrenamente și încerc să dau 100%. Suntem oameni, greșim, dar totul o să vină în timp.

Craiova are mulți jucători buni. Andrei Ivan mi se pare cel mai în formă acum. Și Gustavo, Koljic revine ușor în formă. Trebuie să avem atenție la toți jucătorii de acolo pentru că au calitate și valoare. Nistor din câte am înțeles eu are o accidentare și nu o să joace. Dar eu nu mă uit cine joacă și cine e pe bancă.

(n.r. despre șansele Craiovei la campionat) Eu cred că va fi foarte greu să câștige titlul. Eu mi-aș dori pentru băieți să fie cât mai sus și să câștige pentru că e un vestiar frumos la Craiova. Dar sincer nu cred că mai au șanse. Măcar să arate că următorii ani se pot bate mai serios pentru titlu.”, a spus Ivanov, potrivit Fanatik.