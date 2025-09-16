Antonio Casssano a dat verdictul, după ce a văzut primele trei meciuri ale Interului din Serie A cu Cristi Chivu pe bancă

Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, trece printr-un început de sezon dificil, cu o singură victorie și două înfrângeri în primele trei etape din Serie A. În ciuda rezultatelor slabe, fostul atacant Antonio Cassano îl laudă pe antrenorul român pentru stilul său și cunoștințele fotbalistice, exprimând convingerea că acesta va deveni un antrenor de top.

Cassano a evidențiat că Chivu și-a pus deja amprenta în club prin dorința de a-l transfera pe Ademola Lookman, un transfer care nu a fost realizat din cauza cererii prea mari a lui Atalanta. În locul lui Lookman, Inter a adus alți jucători, între care și tânărul Diouf. De asemenea, Cassano a spus care este formația ideală pentru Inter, un 4-2-3-1 cu fundași centrali Akanji și De Vrij și Alves pe flancuri, semnalând că Bastoni nu se ridică încă la nivelul necesar pentru titularizare.

„Chivu va deveni un antrenor fantastic. Îmi place stilul lui de joc, cum vorbește și ce știe despre fotbal. Va ajunge un antrenor de top.

Și-a pus deja amprenta prin faptul că l-a dorit pe Ademola Lookman (n.r. de la Atalanta) indiferent de costuri, iar conducerea a încercat să-i dea o mână de ajutor (n.r. transferul nu s-a mai materializat, din cauza prețului cerut de Atalanta).

Cu Lookman, ar fi jucat un tip diferit de fotbal, dar în schimb clubul a transferat alți jucători, precum Diouf, care încă e un copil.

Inter trebuie să joace 4-2-3-1, cu Akanji și De Vrij fundași centrali, iar Carlos Augusto și Dumfries în flanc. La Cupa Mondială din 2014, De Vrij a fost unul dintre cei mai buni trei stoperi.

Bastoni n-are loc. Era unul dintre protejații mei, dar trebuie să știi cum să faci marcaj și cum să te poziționezi dacă vrei să fii un jucător de top, iar Bastoni nu e”, a declarat Cassano.

Românul rămâne sub presiune după eșecul cu Juventus scor 3-4, iar bilanțul actual de 3 puncte din 9 pune la încercare răbdarea fanilor și a conducerii clubului milanez. Cu toate acestea, sprijinul venit din partea unor foste glorii precum Cassano este un semnal că potențialul lui Chivu este apreciat în fotbalul italian.