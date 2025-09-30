Antonio Conte l-a „înțepat” pe Kevin De Bruyne

Lui Kevin De Bruyne, starul adus gratis de la Manchester City în vară, nu i-a picat deloc bine schimbarea din minutul 73 al meciului AC Milan – Napoli 2-1, din etapa a cincea de Serie A.

În momentul în care a fost scos de pe teren, superstarul belgian a avut o reacție de frustrare, aruncând și câteva vorbe în drumul către banca de rezerve.

Următoarea zi, potrivit presei din Italia, a avut loc o întâlnire între antrenorul principal și Gabriele Oriali, unul dintre conducătorii campioanei Italiei.

În urma acestei ședințe, clubul a hotărât că un astfel de comportament nu va mai fi tolerat. În cazul în care un jucător va recurge la gesturile lui KDB, va fi amendat.

”Sper că frustrarea lui a fost legată de rezultat. Dacă a fost legată de schimbare, atunci și-a ales persoana greșită pe care să se supere”, spunea Antonio Conte la final.