Antonio Conte, mesaj dur pentru Cristi Chivu după Napoli – Inter: „Ca antrenor, nu aș permite aşa ceva!”

Antonio Conte a lansat critici tăioase la adresa lui Cristi Chivu și a conducerii lui Inter Milano, după derby-ul etapei a opta din Serie A, în care Napoli s-a impus cu 3-1 pe Stadio Diego Armando Maradona. Meciul a fost marcat de decizii controversate ale arbitrului Maurizio Mariani, care au stârnit reacții aprinse din partea președintelui Interului, Giuseppe Marotta, acesta acuzând arbitrajul și solicitând explicații pentru penalty-ul acordat gazdelor.​

Conte, actualul antrenor al lui Napoli, nu s-a ferit să critice modul în care clubul milanez gestionează înfrângerile:

„Diferenţa dintre noi, Inter şi Napoli, este că în aceste momente, un conducător apare în faţa camerelor, unde apar şi eu. Cred că o echipă mare ar trebui să se întrebe care sunt motivele reale pentru o înfrângere, şi nu să facă referire doar la greşelile altora, pentru că atunci obţin scuze pentru echipă şi pentru jucători.

Ca antrenor, eu nu i-aş fi permis unuia dintre conducători să facă asta. Să vină patronul clubului pentru a face astfel de comentarii. Nu le-am cerut niciodată preşedinţilor să acţioneze că părinţii şi să apere echipa”, a fost mesajul războinic al lui Conte, conform Gazzetta dello Sport.

Derby-ul Napoli – Inter a avut tensiunea la cote maxime, după ce Chivu a reuşit să reducă din diferență, iar pe marginea terenului a izbucnit un conflict între Antonio Conte și doi jucători ai oaspeților, Denzel Dumfries şi Lautaro Martinez. Conte a comentat incidentul: „Când joci astfel de meciuri, lucruri de genul ăsta se pot întâmpla. Lautaro este un jucător excelent, îi doresc tot binele din lume pe viitor, dar nu îl cunosc din punct de vedere uman.”