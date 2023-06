Antonio Sefer a răbufnit după ce nu a fost convocat la Euro 2023 U21: „E o durere! Am fost de mic la naţională!”

Antonio Sefer a plecat de la Rapid la Hapoel Beer Sheva. Tânărul jucător român s-a declarat deranjat de faptul că nu a fost covocat de Emil Săndoi pentru Euro 2023 U21.

Mai exact, Sefer a amintit de declarațiile lui Cătălin Cîrjan, la fel de nemulțumit de absența sa de la echipa națională. Iată ce a spus.

„E o durere! Am fost de mic la naţională!”

„Pentru mine este un pas înainte (n.r.: că merge la Hapoel Be’er Sheva). Chiar dacă nu am fost convocat nici la tineret, din păcate, nu ştiu de ce. Mă doare lucrul acesta pentru că am fost la echipa mare şi, după aceea, la tineret nu am fost. Sunt alte interese probabil. Nu vreau să intru în discuţii fiindcă nu sunt genul care să intre în polemici cu cineva, dar este un semnal de alarmă pentru că nu sunt eu singurul jucător care vorbeşte de astfel de lucruri. Şi Cîrjan dacă l-aţi auzit… Nu suntem singurii, probabil sunt şi alţii. Sperăm ca ţara să îşi revină, să revină la normal.

Nu am vorbit cu domnul Săndoi, îi respect decizia, nu am nimic împotrivă, dar e o durere. Am fost de mic la naţională, am luat la rând de la naţionala U15 până la echipa mare, am fost la Olimpiadă. Astea sunt alegerile în viaţă şi va trebui să mă adaptez la situaţie”, a declarat Antonio Sefer, conform Antena Sport.