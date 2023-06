Antonio Sefer a spus cine l-a convins să plece de la Rapid! Care e regretul atacantului

După un sezon în Superligă în care a marcat 6 goluri în 37 de meciuri, Antonio Sefer a ales să părăsească echipa Rapid.

„Cu siguranță îmi vor lipsi fanii”, a spus fostul jucătoir al Rapidului, Antonio Sefer

El a semnat un contract pe 4 ani cu Hapoel Beer Sheva, care l-a mai dorit și în urmă cu un an. Tranzacția a căzut, deoarece Rapid nu a vrut să se despartă în aceeași de vară de doi tineri talentați, Rareș Ilie plecând la Nice.

Sefer susține că regretă despărțirea de colegi și staff, dar în special de galerie. „Sunt bine, sunt fericit, mă bucur că m-am transferat, este un pas foarte important pentru mine și sper să fac treabă bună acolo.

Îmi doream, dar acum îmi este foarte greu, am avut patru ani și jumătate la Rapid, este echipa mea de suflet, aici m-am simțit foarte bine, apreciat de suporteri, de patroni, de staff, m-am înțeles foarte bine cu toată lumea, dar e un pas în cariera mea, sper să fac treabă bună acolo și la finalul carierei sper ca drumul meu să se întoarcă acasă, unde mă simt eu acasă, la Rapid”, a spus jucătorul la revenirea în țară, după ce a semnat contractul.

„Cu siguranță îmi vor lipsi fanii, am avut o relație foarte bună cu ei, le mulțumesc în special lor, ei m-au făcut să fiu jucătorul de azi, mi-au trimis toată iubirea, țin să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine.

Sper să încurajeze în continuare echipa, le doresc tot binele din lume și sper ca sezonul următor să ia campionatul”, a declarat Antonio Sefer, potrivit sport.ro.

Adrian Mutu l-a convions pe Antonio Sefer să facă pasul la o echipă din străinătate

Sefer a mai precizat că discuțiile dintre Rapid și oficialii celor de la Beer Sheva durează de două săptămâni. „Țin să le mulțumesc domnului Dan Șucu, domnului Victor și lui Nico pentru că m-au înțeles că aș vrea să plec și sper că nu sunt supărați pe mine.

Domnul Șucu voia să rămân, țin să le mulțumesc și antrenorilor cu care am lucrat, lui Mister Mutu, staff-ului, lui Miță Iosif și Daniel Pancu.

Eu am vorbit cu dânsul (n.r. – Adrian Mutu) și mi-a explicat că cerințele vor fi mult mai mari la anul și va trebui să fac pasul în străinătate sau la altă echipă bună ca să am mai multe meciuri jucate. Mi-a vorbit foarte frumos, am înțeles lucrul acesta și m-a ajutat foarte mult chiar și el să plec de la Rapid”, a adăugat fotbalistul.