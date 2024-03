Antrenor din nou la FCSB? Ilie Dumitrescu a explicat cum a decurs ultimul său mandat pe banca bucureștenilor: „Eu m-am dus să-l ajut!”

Ilie Dumitrescu a vorbit recent despre ultima sa experiență ca antrenor, cea de la FCSB. Actualul analist TV a spus cum a decurs mandatul său pe banca bucureștenilor.

De asemenea, „Mister” a răspuns și întrebării legate de posibila sa revenire la FCSB dacă formația „roș-albastră” va rămâne fără antrenor.

„Eu m-am dus să-l ajut!”

„(Dacă ar mai reveni la FCSB nr.) Nu, nu e cazul. Eu m-am dus să-l ajut, m-am dus fără niciun ban la… se numea Steaua atunci, actuala FCSB. M-a chemat, `Cât vrei, ce vrei?`, `Nu, Gigi, am venit să te ajut`. Dacă crezi că ar conta foarte mult pentru tine să fac gestul ăsta, că vin să iau să antrenez fără niciun ban…

Am cheltuit mult mai mult la Steaua atunci decât să câștig, pentru că… benzină, tot ce s-a întâmplat… (n.r.- și nu ai decontat nici măcar benzina?) Nu, nu, nimic, absolut nimic.

Și n-a contat foarte mult că eu m-am dus să-l ajut gratis. Pusesem, într-adevăr, un bonus dacă câștigam campionatul, mi se părea normal și ăsta și era obiectivul lor. Și i-am spus dacă poate să nu vorbească, să nu… chestii d-astea simple. Ceea ce constat după ani de zile că eu n-aveam cum să… el n-are cum să nu iasă să vorbească.

Mai bine i-aș fi cerut 500.000 de euro pe an, că mi-i dădea. Adică mai repede accepta să-mi plătească un salariu mare decât să nu spună echipa înainte de meci. Și am plecat, am plecat de pe primul loc”, a mărturisit Ilie Dumitrescu, pentru Fain & Simplu.