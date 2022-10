Antrenor surpriză pentru naționala de rugby a României

Naţionala de rugby a României va lucra din această toamnă şi cu un antrenor de apărare, care va ajuta echipa în pregătirea pentru Cupa Mondială din Franţa din 2023. Unul dintre cei mai apreciaţi antrenori de apărare din lume, britanicul David Ellis (65 ani) se alătură staff-ului Stejarilor, informează rugbyromania.ro.

Cu peste 25 de ani de experienţă de antrenorat la nivel înalt, Ellis a fost antrenor de apărare al Franţei 11 ani, perioadă în care a cucerit de cinci ori Turneul celor 6 Naţiuni, de trei ori reuşind Grand Slam-ul, ajutând echipa în memorabila victorie în faţa Noii Zeelande, în sferturile Cupei Mondiale 2007, ca apoi să dispute finala Cupei Mondiale, în 2011, pierdută cu All Blacks, 8-7. A mai colaborat, tot la nivel internaţional cu All Blacks şi echipa de rugby 7s a Statelor Unite ale Americii în 2005 şi Tonga (2012-2014). La nivel de cluburi a lucrat în Franţa cu Racing Club, Bordeaux, Castres, Brive şi Lyon şi în Premiership cu Gloucester şi London Irish.

“După meciurile din acest an colegii din staff-ul tehnic au ajuns la concluzia că echipa României are nevoie de un antrenor de apărare. Mă bucur că am reuşit să îl cooptăm pe Dave Ellis, care are o experienţă vastă în acest domeniu şi sunt convins că va reprezenta un plus pentru Stejari”, a declarat Alin Petrache, preşedintele FRR.

“Sunt încântat că Dave a acceptat să ni se alăture ca antrenor de apărare. Are cunoştinţe extraordinare ca antrenor şi a avut rezultate foarte bune cu toate echipele cu care a lucrat. Am fost adversari de foarte multe ori cu echipele care pe care le-am antrenat fiecare astfel că va fi foarte bine ca măcar o dată să fim de aceeaşi parte”, a declarat Andy Robinson, antrenorul principal al Stejarilor.

Staff-ul tehnic al echipei naţionale este format din Andy Robinson, antrenor principal, Stevie Scott – antrenor înaintare şi Sosene Anesi – antrenor treisferturi.

România va disputa în luna noiembrie trei meciuri test World Rugby, cu Chile pe 5 noiembrie (ora 13:00), cu Uruguay pe 13 noiembrie (ora 13:30) şi cu Samoa pe 19 noiembrie (ora 16:45). Toate partidele au loc pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf.