Antrenorul adversarei lui FCSB din Europa League a răbufnit: „Să joci joi și duminică nu este ușor”

Vincenzo Italiano a vorbit după egalul de duminică de la Lecce, scor 2-2, în Serie A, meci disputat la trei zile după eșecul pe terenul lui Aston Villa (0-1) în Europa League.

FCSB va întâlni Bologna pe 23 octombrie, la București

„Să joci joi și duminică nu este ușor”, a declarat Vincenzo Italiano, antrenorul echipei italiene de fotbal Bologna, una din adversarele lui FCSB în Europa League, scrie TuttoMercatoWeb.

„Am fi putut câștiga până cu 30 de secunde înainte de final, chiar dacă prestația noastră nu a fost dintre cele mai bune. Să joci joi și duminică nu este ușor, iar oboseala poate apărea, așa cum s-a întâmplat spre final.

Dacă am fi rezistat la corner, am fi putut aduce acasă ceva important. Adăugăm un punct și câteva aspecte pozitive, precum Rowe, Dallinga, care a jucat din primul minut, Heggem, Holm, la prima partidă după mult timp.

Vom pierde o parte din identitate și organizare (n.r. – din cauza rotației jucătorilor), dar sunt convins că prin îmbunătățirea condiției fizice, ajungem la nivelul nostru”, a spus antrenorul deținătoarei Cupei Italiei.

„Trebuie să intrăm în ritmul meciurilor disputate joi și duminică, fiindcă ele te solicită mult. Cu toții trebuie să ne îmbunătățim condiția fizică și să nu ne pierdem identitatea atunci când recurgem la rotația jucătorilor”, a adăugat tehnicianul.

Formația sa este pe locul 9 în Serie A, cu 7 puncte după cinci etape.