Oleg Protasov, mesaj de dragoste pentru Gigi Becali: „Steaua rămâne în inima mea!”

FCSB a fost de-a lungul timpului un adevărat malaxor de antrenori și fotbaliști, asta deoarece patronul echipei este recunoscut pentru lipsa sa de răbdare cu proprii angajați!

„Roș-albaștrii” sunt conduși în momentul de față de Dinu Todoran, ultima dată la CSM Slatina. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani a ajuns în curtea FCSB-ului, după refuzurile lui Marius Șumudică și Nicolae Dică, iar în ciuda lipsei sale de experiență este considerat de către Gigi Becali drept cel mai potrivit antrenor în acest moment pentru vicecampioana României.

Până să își încerce mâna cu tehnicieni tineri, patronul „roș-albaștrilor” a mizat pe antrenori cu experiență și mult mai bine cotați. Oleg Protasov (53 de ani) a fost unul dintre cei care au acceptat să lucreze cu Gigi Becali și să pregătească formația bucureșteană. Aflat în acest în moment în România pentru a încuraja naționala Ucrainei la EURO 2020, Protasov a ținut să precizeze că nu a uitat de perioada petrecută în fotbalul românesc, unde a antrenat pe Steaua și Astra Giurgiu.

„Sunt foarte fericit să fiu în București și să-i salut pe fanii de la Steaua și de la Astra Giurgiu. Sper să luăm toate cele trei puncte azi. Am jucat bine în primul meci la Euro 2020, am revenit de la 0-2 la 2-2 contra Olandei, dar din păcate am pierdut pe final. Să sperăm că în ultimele două meciuri vom reuși să câștigăm și să mergem în faza următoare a competiției.

Nu știu dacă Mircea Lucescu va fi prezent la meci, dar sigur e un fan al Ucrainei la acest turneu final. Am mulți prieteni aici și e o țară minunată pentru mine. Aș mai antrena în România, evident. N-am vorbit cu Gigi Becali, dar Steaua rămâne în inima mea. Vreau doar să le doresc mult succes în continuare”, a declarat Oleg Protasov, la sosirea în aeroport.