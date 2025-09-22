Antrenorul care primit trofeul Cruyff

Antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost desemnat câștigător al trofeului Cruyff pentru cel mai bun tehnician al sezonului, distincție acordată luni seară la gala Balonului de Aur de la Paris.

Spaniolul nu a fost prezent la ceremonie, întrucât echipa sa urma să dispute un meci în deplasare cu Olympique Marseille, în campionatul Franței.

Printre ceilalți antrenori nominalizați s-au numărat Antonio Conte (Napoli), Hans-Dieter Flick (FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) și Arne Slot (Liverpool). Trofeul a fost oferit de celebrul antrenor italian Fabio Capello.