Antrenorul care refuză categoric să pregătească FCSB-ul: ”Niciodată! Mai bine mă ascund în pădure un an”

FCSB a cucerit de două ori consecutiv titlul din Superliga.

”Roș-albaștrii” au terminat la egalitate, scor 2-2, joi seara, duelul cu Aberdeen, în prima manșă a play-off-ului Europa League.

Daniel Pancu a analizat evoluția campioanei României și a fost întrebat dacă ar dori să o antreneze în viitorul.

Răspunsul antrenorului a fost clar și răspicat: ”Niciodată!”

”Poate suna telefonul în orice moment, e important să fiu pregătit. Nu, nu, nu, nu o să antrenez niciodată la FCSB, la mine e clar. Decât să dau cuvântul cuiva și să nu îl respect, mai bine mă ascund în pădure un an de zile.

Nu s-a pus problema niciodată. În 97, plecau Chiriță la Dinamo și Adi Matei la Steaua. Am spus că nu voi trăda niciodată Rapidul, nu voi juca niciodată la Steaua. Mă bucur că mi-am respectat promisiunea. Cred că am influențat mulți rapidiști.

Am promovat și apărat rapidismul ăsta. Nu aș putea nici ca antrenor. Nici nu s-ar pune problema vreodată ca FCSB să îl oferteze pe Pancu, pentru că nici Rapid nu o să îl oferteze niciodată pe Marius Lăcătuș”, a spus Daniel Pancu pentru PRO TV și Sport.ro.