Antrenorul care spune nu unei colabărări cu Gigi Becali: ”În felul ăsta nu!”

Dragoș Militaru, antrenorul celor de la Unirea Dej a vorbit despre o potențială colaborare cu Gigi Becali.

El susține că nu ar vrea să lucreze cu Gigi Becali.

”Nu am licență, aștept din 2018. S-a făcut un an din 2019 în 2020 și de patru ani nu se mai face. Și aștept și eu… că am terminat liceul și vreau să fac facultatea, dar nu pot.

N-are rost să vorbim acum despre o ofertă de la FCSB. N-am cum să mă gândesc acum la asta.

N-aș avea cum să lucrez cu domnul Becali! Așa nu, în felul acesta (n.r. – să primească ordine de la patronul vicecampioanei) nu aș putea lucra cu el”, a spus Dragoș Militaru la finalul meciului CSA Steaua – Unirea Dej.